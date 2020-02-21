ЦПВС опроверг информацию о движении миллиона беженцев к границе с Турцией
Информация о движении якобы сотен тысяч мирных жителей провинции Идлиб к сирийско-турецкой границе из-за боев с террористами не соответствует действительности.
Об этом в пятницу, 21 февраля, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
Как сообщает РИА Новости, в центре также опровергли заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе около миллиона беженцев из зоны деэскалации в Идлибе.
По данным агентства, последние недели транспортные артерии в Идлибе работают в обычном режиме, что позволило Анкаре перебросить туда крупные военные силы.
По словам руководителя ЦПВС Олега Журавлева, ведомство осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.