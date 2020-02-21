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13:10   21 Февраля 2020
Россия

ЦПВС опроверг информацию о движении миллиона беженцев к границе с Турцией

ЦПВС опроверг информацию о движении миллиона беженцев к границе с Турцией

Информация о движении якобы сотен тысяч мирных жителей провинции Идлиб к сирийско-турецкой границе из-за боев с террористами не соответствует действительности.

Об этом в пятницу, 21 февраля, заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, в центре также опровергли заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе около миллиона беженцев из зоны деэскалации в Идлибе. 

По данным агентства, последние недели транспортные артерии в Идлибе работают в обычном режиме, что позволило Анкаре перебросить туда крупные военные силы. 

По словам руководителя ЦПВС Олега Журавлева, ведомство осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #идлиб #политика #общество #весь мир #идлибская зона деэскалации

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