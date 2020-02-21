Морозов считает, что прозападные чиновники Грузии постоянно пытаются «ущипнуть» Россию

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Антон Морозов считает, что МИД Грузии бездоказательно обвинил Москву в «кибератаках». По словам парламентария, это была очередная попытка снизить уровень пророссийских настроений в Тбилиси.

Ранее МИД Грузии обвинил Россию в планировании и проведении кибератаки, направленной на подрыв национальной безопасности. Якобы атака состоялась осенью 2019 года. При этом никаких доказательств ведомство не предоставило, зато успело обвинить в инциденте Главное разведывательное управление РФ. Тут же к теме подключился Госдеп США, а американский госсекретарь Майк Помпео призвал Россию перестать совершать кибератаки не только на Грузию, но и на другие страны.

«Российская разведка в данном случае приплетена лишь для придания "звучности" нападкам грузинской власти. Само заявление официального Тбилиси – наглядный пример информационной атаки на РФ со вполне понятной подоплекой», — цитирует Морозова ФБА «Экономика сегодня».

По словам парламентария, жители России и Грузии всегда были в дружеских отношениях, обе стороны готовы к сближению, но проамериканский режим это не устраивает, поэтому провокации продолжаются. Прозападные чиновники Грузии периодически пытаются Россию «ущипнуть» или «укусить», но Москва относится к этому снисходительно. Есть понимание, что искусственно создаются поводы, чтобы сдержать растущее влияние России, в том числе в странах СНГ, говорит Антон Морозов.