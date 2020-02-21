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12:53   21 Февраля 2020
Россия

Морозов считает, что прозападные чиновники Грузии постоянно пытаются «ущипнуть» Россию

Морозов считает, что прозападные чиновники Грузии постоянно пытаются «ущипнуть» Россию

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Антон Морозов считает, что МИД Грузии бездоказательно обвинил Москву в «кибератаках». По словам парламентария, это была очередная попытка снизить уровень пророссийских настроений в Тбилиси.

Ранее МИД Грузии обвинил Россию в планировании и проведении кибератаки, направленной на подрыв национальной безопасности. Якобы атака состоялась осенью 2019 года. При этом никаких доказательств ведомство не предоставило, зато успело обвинить в инциденте Главное разведывательное управление РФ. Тут же к теме подключился Госдеп США, а американский госсекретарь Майк Помпео призвал Россию перестать совершать кибератаки не только на Грузию, но и на другие страны.

Морозов считает, что прозападные чиновники Грузии постоянно пытаются «ущипнуть» Россию

«Российская разведка в данном случае приплетена лишь для придания "звучности" нападкам грузинской власти. Само заявление официального Тбилиси – наглядный пример информационной атаки на РФ со вполне понятной подоплекой», — цитирует Морозова ФБА «Экономика сегодня».

По словам парламентария, жители России и Грузии всегда были в дружеских отношениях, обе стороны готовы к сближению, но проамериканский режим это не устраивает, поэтому провокации продолжаются. Прозападные чиновники Грузии периодически пытаются Россию «ущипнуть» или «укусить», но Москва относится к этому снисходительно. Есть понимание, что искусственно создаются поводы, чтобы сдержать растущее влияние России, в том числе в странах СНГ, говорит Антон Морозов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия #морозов

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