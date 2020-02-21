Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Социологическая служба Центра Разумкова опросила украинцев на тему развития страны. По результатам исследования выяснилось, что более 50 процентов населения Украины считают, что страна развивается в неправильном направлении.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте центра Разумкова 21 февраля, только 25 процентов респондентов считают, что события в Украине имеют правильный вектор развития. 53 процента уверены, что страна идет по ложному направлению.

Для сравнения, еще в начале сентября 2019 года 57 процентов опрошенных считали, что события в стране развиваются в нужном направлении. В декабре того же года показатель опустился до 44 процентов.

Уменьшилась и доля тех, кто придерживался мнения, что Украина способна преодолеть существующие трудности в течение ближайших нескольких лет. Так, в сентябре 2019 года такую точку зрения разделял 41 процент респондентов, а по данным последнего опроса — 21 процент.

Стоит отметить, что в последние месяцы существенно снизился и уровень доверия к властям Украины. Если по данным сентябрьского опроса Верховной Раде доверяли 47 процентов опрошенных, то сейчас только 28 процентов. С кабинетом министров ситуация еще хуже: рейтинг недоверия к министрам вырос с 22 процентов до 64,5.

Среди правоохранительных и исполнительных органов наибольшим доверием украинцев пользуются Вооруженные силы — структуре доверяют 69 процентов респондентов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 процента.