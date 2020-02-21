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 Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи

Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи
12:39   21 Февраля 2020
Весь мир

Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи

Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи

Приостановка участия ПНС Ливии в переговорах под эгидой ООН связана с тем, что оно не принимает решения самостоятельно, а координирует свои действия в соответствии с «приказами из Анкары и Дохи». Об этом заявил главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар в интервью РИА Новости. 

«Правительство Сарраджа [Файеза, главы ПНС Ливии — ред.] — это правительство, которое не имеет своего решения, и которое внутренне зависит от вооруженных формирований и террористических групп, а также от Турции и Катара”, — цитирует агентство слова Хафтара. 

В доказательство своих слов Хафтар вспомнил заявления президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, в которых он подчеркивал необходимость выхода ПНС из женевских переговоров. 

Он также добавил, что его сторона позитивно настроена по отношению ко всем мерам, которые могут обеспечить мир, безопасность и стабильность в Ливии. Хафтар подчеркнул, что поддерживает МООНПЛ и Гасана Саламе, «чтобы преуспеть в этом деле». 

Ранее главнокомандующий ЛНА заявил, что Турция и Правительство национального согласия Ливии воспользовались временным перемирием, чтобы перебросить в Триполи наемников из Сирии и турецких военных.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #ливия #общество #весь мир #хафтар

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