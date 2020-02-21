Госдума рекомендовала Минпросвещения ввести уроки полового воспитания в школах

Госдума рекомендовала министерству просвещения ввести уроки полового воспитания в российских школах. Таковы итоги круглого стола «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ», состоявшегося в ГД.

Участники круглого стола составили проект рекомендаций, согласно которым советуют Минпросвещения включить для школьников средних и старших классов уроки полового воспитания, либо глубже внедрить эти вопросы в имеющиеся дисциплины школьного курса. Также рекомендовано встроить в дисциплины школьного курса вопросы профилактики распространения и лечения наркомании, в том числе как одного из основных источников ВИЧ.

В круглом столе участвовали парламентарии Госдумы, представители министерства здравоохранения, а также общественники, которые работают с ВИЧ-инфицированными людьми. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Владимир Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания с восьмого класса.