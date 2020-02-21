После оправдания террористов Жуков вышел с пикетом в защиту «коллег по экстремизму»

В Москве продолжается судебный процесс в отношении фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества и участия в нем. Выразивший ранее лояльное отношение к участникам террористической группировки «Сеть» (запрещенная в России террористическая организация) Егор Жуков продолжает выступать в защиту фигурантов дела.

В Люблинском суде Москвы 20 февраля состоялось очередное заседание по делу «Нового величия». Процесс начался еще в 2017 году, когда членов организации обвинили в создании экстремистского сообщества и планировании захвата власти в России путем государственного переворота. В отношении участников «Нового величия» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). По итогам заседания судом принято решение продолжить рассмотрение 3 марта.

Знакомые все лица

У здания Люблинского суда группа молодых людей устроила серию одиночных пикетов в защиту обвиняемых. Это событие не смог обойти стороной и осужденный ранее за экстремизм студент Высшей школы экономики Егор Жуков. «Восходящая звезда» так называемой российской оппозиции скромно вышел с плакатом о необходимости прекратить дело в отношении участников «Нового величия».

По всей видимости, отстаивание интересов людей, нарушающих законодательство и пытающихся преступным путем осуществлять «борьбу с режимом», становится для Жукова обычным делом. Однако это лишь в очередной раз демонстрирует политическую неопытность молодого человека и преобладание в его действиях юношеского максимализма над здравым смыслом.

Рыбак рыбака

Примечательно, что требующий прекращения дела «Нового величия» Егор Жуков после массовых беспорядков в Москве летом прошлого года сам был осужден за публичные призывы к экстремизму, хоть и понес лишь условное наказание. Такие неутешительные результаты псевдооппозиционной деятельности, очевидно, ничему его не научили, и студент, при поддержке влиятельных спонсоров и покровителей, принялся проводить активную общественно-политическую пропаганду, прикрываясь отстаиванием прав «узников совести» и «политзаключенных».

В частности, Жуков открыто призывал учащихся Высшей школы экономики выступать против решения руководства вуза о внесении изменений в устав учебного заведения, намеренно пытаясь придать ситуации политический окрас. Не исключено, что таким образом он оценивал готовность молодежи к новым несанкционированным акциям протеста в преддверии выборов в Государственную Думу в 2021 году.

Позже Жуков решил действовать более решительно и «экстремально», заявив вместе с другими «оппозиционерами» и либеральными правозащитниками о якобы невиновности членов организации «Сеть» (признана террористической группировкой и запрещена в РФ). Тем самым стремительно набирающий популярность студент осознанно присоединился к оправданию террористов, что в будущем вполне может повлечь более серьезное наказание, чем условный срок.

Но и это не останавливает новоиспеченную «икону оппозиции», которую из молодого человека так старательно пытаются лепить представители либерального сообщества. Видимо, непреодолимое желание как можно скорее «проявить себя» теперь подтолкнуло его встать на сторону своих «коллег по экстремизму» в деле «Нового величия».

Двигатель «оппозиционного прогресса»

Стоит отметить, что своей внезапной популярностью Егор Жуков обязан влиятельным антигосударственным деятелям, одним из которых является олигарх Михаил Ходорковский. Необходимость раскрутить новое, свежее лицо в кругах российской псевдооппозиции, очевидно, возникла после череды оглушительных провалов главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и его сторонников.

Грядущие выборы, которые противники власти постараются использовать в качестве повода для очередной попытки раскачать ситуацию в стране, уже не за горами, и либералам нужно срочно усиливать антиправительственные настроения в обществе. Однако авторитет «навальнистов» существенно пошатнулся после многочисленных арестов во время несанкционированных митингов в Москве, и проплаченным Ходорковским «оппозиционерам» жизненно важно в кратчайшие сроки подобрать более достойную кандидатуру на роль «политической марионетки» олигарха.