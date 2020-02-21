Летящий горящий шар попал в объектив камеры видеонаблюдения в Сегежском районе Карелии 20 февраля. Пользователи предположили, что это мог быть метеорит, но оказывается, что на ролике запечатлен болид, который мог не долететь до Земли.

Об этом заявил доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский, передает телеканал «360». Он также добавил, что болид — это огненный шар, перемещающийся на больших высотах с огромной скоростью.

«Но оно [падение небесного тела — ред.] неперспективное для поиска, потому что записи-то нет. То, что это мог быть болид, это похоже, так скажем», — отметил специалист.

Болиды до Земли не долетают, а зрительно наблюдаются где-то три-пять секунд. Их падение, как правило, сопровождается вспышками. За последние сто лет никто еще не наблюдал, чтобы до Земли долетело что-то в огненном виде, добавил ученый.