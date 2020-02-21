Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

Накануне 75-летия Победы профессиональные историки и любители со всего мира с особым вниманием изучают архивные документы времен Второй мировой войны. События тех лет сегодня каждая страна трактует по-своему, а за высказывание неугодных позиций в современных демократических государствах Евросоюза можно угодить в тюрьму или стать персоной нон-грата.

Благо второй, а не первый сценарий реализовался в жизни научного сотрудника РАН Александра Дюкова. В 2014-ом году историка признали угрозой для национальной безопасности Литвы, развернув в аэропорте Вильнюса обратно на родину. Тогда он летел в литовскую столицу презентовать книгу о Холокосте, а в Москве Дюков представил новое исследование, посвященное закулисным играм Литвы в 1940-м:

«Для меня эта история началась еще в 2013 году. Мы обнаружили в особом архиве Литвы материалы следственного дела главы департамента госбезопасности Литовской Республики Аугустинаса Повилайтиса. Когда мы увидели эти материалы, мы поняли, что это удивительно интересный исторический источник».

Именно за публикацию этого источника, тогда еще без сопровождающих комментариев, ученый стал персоной нон-грата в бывшей советской республике.

О чем же так не хотят слышать нынешние литовские власти? Ровно 80 лет назад — 20 февраля 1940 года — за одним столом собрались восемь человек — руководство спецслужб нацистской Германии и Литвы. Результатом их совещания стало соглашение о сотрудничестве Главного управления имперской безопасности Германии (РСХА) и департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ).

Для того, чтобы прийти к этим выводам исследователю потребовалось изучить документы из фондов 22-х архивов, музеев и библиотек восьми стран мира. В ход шли рабочие записи, показатели Повилайтеса, учетные карточки, малоизвестные издания историков прошлого века.

Для чего властями Литвы было принято решение о партнерстве с Германией?

«Пытались встроиться в ту систему новой Европы, — отвечает историк. — Пытались занять в ней свое место. Считали, что нацистская Германия для правящего режима будет менее опасна, чем Советский союз. Этот выбор нам кажется странным. Сейчас мы знаем, что литовцы рассматривались как представители низшей расы. Речь шла об убийстве голодом множества людей. Мы это знаем сейчас. Литовское руководство об этих планах не знало».

Отталкиваясь от этих данных, факт присоединения Литвы к СССР и некоторые другие события выглядят теперь немного иначе, считает Александр Дюков:

«Помните, в детском калейдоскопе — повернешь его, и картинка складывается другим образом? Мы видим принципиально новую позицию на июнь 1941 года. Кремль считал решенным вопрос о защите своих национальных интересов. Ситуация не изменилась бы, если бы не закулисные игры президента Литвы. В Латвии и Эстонии таких переговоров не велось. Советское руководство приняло решение зацементировать возможный плацдарм. Присоединить Прибалтику. Это было решение не самое лучшее, на мой взгляд. Но вполне понятное».

Исследование Дюкова, как ни странно, вышло пока только на литовском языке — при этом в другом государстве:

«Ни одно из издательств не смогло его издать в Литве, — делится ученый. — Есть запрещенные книги — Литва далеко не демократическое государство. Эта книга издана в Латвии, здесь мы не имели проблем с издательством. Мы сделаем так, чтобы эта книга была доступна в интернете».

На вопрос о том, изменит ли что-то данная публикация историк отвечает просто:

«Я как историк не тешу себя особыми надеждами, что историк может повлиять на нынешнюю ситуацию. Они боятся, что люди будут знать, что они делали в феврале 1940 года».

О том, какая же правда на сегодняшний день существует в Литве рассказывает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич:

«Есть 10-15 тезисов по истории Литвы. Каждый из них вбивается в голову школьника, взрослого человека и госслужащего — обязан знать днем и ночью: Сталин и Гитлер разделили Европу, Сталин и Гитлер виноваты в начале Второй мировой войны. Именно Сталин и потом Гитлер. Сложнейшие исторические события в Европе сводятся к простейшим тезисам. Дискуссия даже на уровне полутонов сегодня невозможна».

При этом коллеги из Германии того же Дюкова на протяжении исследования поддерживали и снабжали необходимыми данными. Все-таки есть страны, готовые признавать ошибки: