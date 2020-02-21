Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента России Владимира Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул», где проходили торги.

Всего на аукционе было выставлено более 500 лотов из 14 разделов. Например, рукописный режиссерский сценарий Андрея Тарковского ушел с молотка за 650 тысяч рублей, что стало самой большой суммой за историю прошедшего аукциона. Автограф писателя Джорджа Мартина, который он оставил на русскоязычном издании «Игры престолов», обошелся покупателю в 15 тысяч рублей, стартовая сумма составляла одну тысячу рублей.

Также на аукционе за 4,2 тысячи рублей продали бейсболку с автографом музыканта Сергея Шнурова. А самым необычным лотом стали замок и ручка калитки дома писателя Николая Гоголя на Никитском бульваре, их приобрели за 180 тысяч рублей.