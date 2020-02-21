Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

 Шаведдинов в армии читает стихи и занимается спортом

Шаведдинов в армии читает стихи и занимается спортом
Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

 Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране
Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

 Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи

Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи
Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Водонаева осудила слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

 Шаведдинов в армии читает стихи и занимается спортом

Шаведдинов в армии читает стихи и занимается спортом
Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Большинство украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

 Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране
Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

Как Литва договорилась с Гитлером втайне от СССР и пытается это забыть

 Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи

Хафтар рассказал о зависимости ПНС Ливии от приказов Анкары и Дохи
12:03   21 Февраля 2020
Россия

Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента России Владимира Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул», где проходили торги.

Всего на аукционе было выставлено более 500 лотов из 14 разделов. Например, рукописный режиссерский сценарий Андрея Тарковского ушел с молотка за 650 тысяч рублей, что стало самой большой суммой за историю прошедшего аукциона. Автограф писателя Джорджа Мартина, который он оставил на русскоязычном издании «Игры престолов», обошелся покупателю в 15 тысяч рублей, стартовая сумма составляла одну тысячу рублей.

Также на аукционе за 4,2 тысячи рублей продали бейсболку с автографом музыканта Сергея Шнурова. А самым необычным лотом стали замок и ручка калитки дома писателя Николая Гоголя на Никитском бульваре, их приобрели за 180 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #автограф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...