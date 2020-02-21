Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в тюрьмах Китая

Власти Китая выявили заражение коронавирусом у 505 заключенных. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Китайские медики провели диагностику инфицирования коронавирусом среди заключенных в пяти тюрьмах в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян. Глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин указал, что в местах заключения нет тяжело больных.

«Это 230 заключенных в женской тюрьме в провинции Хубэй в Ухане, еще 41 случай подтвержден в тюрьме в Ханьцзине, там же выявлены девять предполагаемых случаев. Еще один предполагаемый случай инфицирования зафиксирован в исправительно-трудовой колонии провинции Хубэй для несовершеннолетних», — уточнил он.

По словам Хэ Пина, еще 200 случаев заражения коронавирусом диагностировали в округе Жэньчэн и 34 – в провинции Чжэцзян. Летальных исходов среди заключенных зафиксировано не было.