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 Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ

Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ
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11:53   21 Февраля 2020
Россия

Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ

Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ

Депутат Госдумы Василий Пискарев считает, что зарубежные НКО пытаются повлиять на наркополитику РФ под видом развития «демократии». Об этом парламентарий заявил в ходе рабочего заседания, темой которого стала борьба с пропагандой наркотиков.

Ранее стало известно, что НКО «Человек в беде» из Чехии негласно сотрудничает с проектом Trava.education («Трава») и активисткой Ольгой Поляковой, а также пропагандирует употребление запрещенных веществ через западные подконтрольные институты и российские общественные движения.

По мнению Пискарева, зарубежные страны через подконтрольные фонды пытаются увеличить количество наркопотребителей, формируя в обществе терпимое отношение к приему запрещенных веществ и создание «позитивного образа» наркомана. В частности, политик уверен, что в этом может участвовать целый ряд некоммерческих организаций, которые признаны в России нежелательными. Среди них — «Человек в беде», «Открытая Россия», «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Международный республиканский институт» (IRI).

пискарев

Пискарев говорит, что признанные СМИ-иноагентами организации, например, «Медуза», «Радио Свобода» и «Би-би-си», оказывают влияние на российское общество, объединившись с нежелательными НКО, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). При этом пропаганда наркотиков проходит через организацию «наркомитингов» и лоббирования идеи внедрения в российскую медицину «заместительной терапии», уверен парламентарий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика

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