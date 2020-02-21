Жителям Ирана выдают одноразовые шланги для кальяна из-за коронавируса

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума приехал в Тегеран, чтобы оценить обстановку в связи с коронавирусом. По его словам, в городе царит спокойствие. Об этом сообщил в своем репортаже.

Студент из России по имени Михаил, который учится в Куме, рассказал Джуме, как местные жители и гости города справляются с угрозой инфекции. Напомним, именно в Куме случилась первая вспышка коронавируса.

Россиянин отметил, что пока никто не паникует. Он также не верит слухам по поводу того, что в Куме планируют ввести режим карантина. По крайней мере, официально Минздрав Ирана об этом не заявлял, уточнил Михаил.

«Мы сегодня сидели с моим товарищем из Украины в кальянной — народу много. Никто особо не волнуется. Хотя вместо стеклянных чашек подают одноразовые пластиковые. Шланги у кальянов тоже одноразовые. То есть принимают все необходимые меры предосторожности», — рассказал россиянин.

Джума решил лично убедиться в словах Михаила и подтвердил, что одноразовые пластиковые трубки для кальянов выдаются упакованными в целлофан. А затем их и вовсе дарят, чтобы в следующий раз посетители приходили с личным шлангом.