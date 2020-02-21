Россияне боятся потери авторитета России после возможного ухода Путина

Россияне боятся потери авторитета России после возможного ухода Владимира Путина с поста президента РФ. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Эксперты выяснили, что обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы. Несмотря на то, что нет никаких предпосылок к тому, что глава государства покинет должность и после 2024 года, в докладе отмечается, что россияне чувствуют риски и страхи после его ухода.

В частности, речь идет о возможном обострении борьбы за власть, переделе собственности, а также потере авторитета страны на международной арене. Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, поэтому люди боятся, что он оставит должность, говорят аналитики.

ЦПК провел опрос среди жителей Москвы, Перми, Иркутска и Волгограда. По его итогам выяснилось, что к наиболее выраженным рискам и страхам россиян также относятся снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов, угроза внешнеполитических поражений, а также утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

Кроме того, россияне выразили опасение, что в стране возникнет волна межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках.