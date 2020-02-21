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11:17   21 Февраля 2020
Россия

Россияне боятся потери авторитета России после возможного ухода Путина

Россияне боятся потери авторитета России после возможного ухода Путина

Россияне боятся потери авторитета России после возможного ухода Владимира Путина с поста президента РФ. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Эксперты выяснили, что обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы. Несмотря на то, что нет никаких предпосылок к тому, что глава государства покинет должность и после 2024 года, в докладе отмечается, что россияне чувствуют риски и страхи после его ухода.

В частности, речь идет о возможном обострении борьбы за власть, переделе собственности, а также потере авторитета страны на международной арене. Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой, поэтому люди боятся, что он оставит должность, говорят аналитики.

ЦПК провел опрос среди жителей Москвы, Перми, Иркутска и Волгограда. По его итогам выяснилось, что к наиболее выраженным рискам и страхам россиян также относятся снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов, угроза внешнеполитических поражений, а также утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

Кроме того, россияне выразили опасение, что в стране возникнет волна межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #опрос #политика

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