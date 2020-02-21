Путин присвоил генеральские звания сотрудникам силовых структур

Указом президента России Владимира Путина первые и очередные генеральские звания присвоили 60 сотрудникам МЧС, ФСИН, ФССП, СК, МВД, Росгвардии и таможни. Соответствующий документ опубликовали 21 февраля на портале правовых актов.

Так, звания от генерал-майора до генерал-полковника присвоили семерым сотрудникам Росгвардии, в том числе и замглавы ведомства Олегу Плохому.

Специальные звания получили 24 сотрудника министерства внутренних дел из числа высшего начальствующего состава, в их числе помощник министра, официальный представитель МВД Ирина Волк, а также замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

Генеральские звания присвоили семерым сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций, а четыре сотрудника федеральной таможенной службы получили звания генерал-майоров.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено начальнику СУ СК по Ярославской области Александру Соболеву и заместителю руководителя Главного следственного управления СК Наталье Камышан.

Кроме того, новые генеральские звания присвоены руководителям десяти территориальных управлений ФСИН, а также шестерым заместителям директора федеральной службы.