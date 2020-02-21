Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

 Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ

Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ
Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

 Путин надеется на улучшение отношений России и Украины

Путин надеется на улучшение отношений России и Украины
Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в тюрьмах Китая

Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в тюрьмах Китая

 Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра

Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра
Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

Личный автограф Путина продали на аукционе за 340 тысяч рублей

 Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ

Депутат Пискарев опасается, что чешское НКО пропагандирует наркотики в РФ
Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

 Путин надеется на улучшение отношений России и Украины

Путин надеется на улучшение отношений России и Украины
Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в тюрьмах Китая

Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в тюрьмах Китая

 Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра

Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра
10:59   21 Февраля 2020
Весь мир

Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра

Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра

Более 100 000 избирателей проголосовали в Тегеране до 9:00 по местному времени. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Известно, что выборы пройдут в 200 избирательных округах 31 провинции страны. Всего открыто 55 тысяч избирательных участков. Жители Ирана выберут 290 членов парламента, которые будут служить им четыре года.

Отмечается, что более трех миллионов человек будут голосовать впервые. При этом правом голоса обладают более 57 миллионов иранцев. 

Ранее иранский лидер Хасан Роухани заявил, что США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#выборы #иран #политика #общество #весь мир #тегеран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...