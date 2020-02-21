Более 100 тысяч иранцев проголосовали на выборах в Тегеране с утра

Более 100 000 избирателей проголосовали в Тегеране до 9:00 по местному времени. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Известно, что выборы пройдут в 200 избирательных округах 31 провинции страны. Всего открыто 55 тысяч избирательных участков. Жители Ирана выберут 290 членов парламента, которые будут служить им четыре года.

Отмечается, что более трех миллионов человек будут голосовать впервые. При этом правом голоса обладают более 57 миллионов иранцев.

Ранее иранский лидер Хасан Роухани заявил, что США не понравится активное участие иранского народа в парламентских выборах.