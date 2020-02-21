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11:10   21 Февраля 2020
Россия

Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных подростков

Роспотребнадзор отметил рост числа ВИЧ-инфицированных подростков

Количество ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России выросло. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы Роспотребнадзора. 

«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России», — цитирует агентство ведомство.

Отмечается, что более 11,4 тысяч ВИЧ-инфицированных детей и подростков стоят на диспансерном наблюдении. Более 50 процентов из них старше 11 лет. Почти 17 процентов — дети в возрасте 8–10 лет. 

Однако в прошлом году было зафиксировано снижение доли подростков и молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте 15-20 лет с 1,6 процента (в 2012 году) до 0,8 процента в 2019 году.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планируют обсудить профилактику и лечение ВИЧ-инфекции в России. К такому решению их подтолкнул просмотр фильма Юрия Дудя о заболевании. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #вич #вич-инфекция

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