Массовые беспорядки и протесты на Украине вызваны плачевным состоянием медицины в стране

Массовые протесты, прокатившиеся по Украине накануне из-за прибытия в страну украинцев, эвакуированных из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, были попыткой местного населения привлечь внимание властей к плачевному состоянию медицины в государстве.

Об этом в пятницу пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Как отмечает издание, оценка украинских СМИ, назвавших беспорядки в Новых Санжарах, где местные жители закидывали камнями автобусы с эвакуированными гражданами и полицейских камнями, новым Майданом, не соответствует действительности. На самом деле, украинцы боятся, что в ситуации, когда из-за мизерного финансирования медицина в стране пришла в полный упадок, китайский коронавирус просто «добьет» «Украину».

Как сообщается, еще до того, как в поселок Новые Санжары Полтавской области прибыли автобусы с гражданами, эвакуированными из Китая, туда прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и тут же начал спорить с протестующими, которые уже успели к тому времени соорудить баррикады. При этом местные жители забрасывали правоохранителей камнями, бутылками и палками. Полицейские были вынуждены подтянуть к месту событий бронетехнику.

Также МВД Украины сообщает, что агрессивно настроенные протестующие забросали камнями автобусы, в которых эвакуированных граждан везли в санаторий, где им предстоит две недели находиться на карантине. По факту произошедшего уже возбуждено два уголовных дела.

Протесты населения, против прибытия украинцев, эвакуированных из Китая, прошли в разных областях страны – дороги перекрывали жители Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областей. А в Тернопольской области на въезде в санаторий «Медоборы», который мог стать местом карантина, местные жители даже отслужили молебен, чтобы этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский попытался пристыдить вышедших с протестами жителей страны, заявив, что они демонстрируют не лучшую черту национального характера. Также действия протестующих осудили глава Правительства Андрей Гончарук и несколько депутатов Верховной рады.

Как отметил премьер-министр, ряд политических и общественных деятелей пытаются пиариться в сложившейся ситуации, а глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что его агрессивная реакция местного населения просто шокировала.

Однако, необходимо понимать, что украинские власти, осуждая простых людей, не уточняют, что именно они виноваты в плачевном состоянии медицины в стране, на которую выделяются мизерные средства. Сейчас на Украине массово сокращаются квоты на лечение для льготников, при этом идет массовое сокращение медицинского персонала. Миллионы граждан будут вынуждены доплачивать тысячи гривен за «бесплатную медицину». Государство больше не в состоянии содержать психиатрические и туберкулезные диспансеры, и намерено их «оптимизировать» - будет сокращено 80% персонала этих медучреждений, что может привести к настоящей эпидемии туберкулеза в стране уже в ближайшее время.

Правительство старается замолчать катастрофическую ситуацию страны, но люди догадываются о происходящем, именно с этим и связан их сильный страх перед коронавирусом.

Учитывая пробелы, с которыми сталкивается украинская медицина, есть большие сомнения в том, что в случае распространения коронавируса смогут с ним справиться.

Напомним, с 1 апреля текущего года на Украине запланировано резкое сокращение бюджетное финансирование. Уже сейчас во многих больницах страны вывешиваются объявления «об изменении условий оплаты труда». Как отмечается, с начала второго квартала врачи будут получать лишь минимальную зарплату – 4,7 тысячи гривен в месяц. По мнению экспертов, это приведет к массовому закрытию больниц, в связи с тем, что врачи будут увольняться и покидать страну в поисках заработка за рубежом. Пациенты же будут вынуждены платить за получение квалифицированной медицинской помощи платить из своего кармана и гораздо больше, чем сейчас.

Поэтому украинцев так пугает возможность проникновения коронавируса в страну – они не верят заявлениям президента Зеленского о том, что власти приняли «беспрецедентные меры безопасности», чтобы смертельный вирус не проник на Украину. Местное население, которому и так хватает проблем с мизерными зарплатами и заоблачными цифрами в платежках ЖКХ, теперь же они просто боятся оказаться в настоящем рассаднике опасных болезней без медпомощи.