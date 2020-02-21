Хафтар заявил, что Турция и ПНС воспользовались перемирием в САР в своих целях

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил, что Турция и Правительство национального согласия Ливии воспользовались временным перемирием, чтобы перебросить в Триполи наемников из Сирии и турецких военных. Его слова передает РИА Новости в четверг, 21 февраля.

«Временное перемирие используется Турцией и правительством Сарраджа для переброски большого числа сирийских наемников, турецких солдат, террористов и оружия в Триполи по морю и по воздуху», — сказал Хафтар.

Хафтар подчеркнул, что эти действия нарушают достигнутое перемирие, поэтому его сторона оставляет за собой право реагировать на соответствующие нарушения.

Ранее Хафтар во время митинга стоп террор» на площади Киш в Бенгази заверил жителей Лививи, что ЛНА не отступит перед сирийскими и турецкими наемниками, пока не освободит Триполи.