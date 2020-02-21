Путин надеется на улучшение отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между странами. Об этом он рассказал журналисту ТАСС во время интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что позиция украинского коллеги изменилась после саммита в «нормандском формате» в Париже.

«К сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы», — подчеркнул Путин.

Однако президент уточнил, что Киев и Москва смогли договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Напомним, что Парижская встреча в «нормандском формате» стала первой за три года. Там Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский смогли впервые побеседовать.