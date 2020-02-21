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10:31   21 Февраля 2020
Россия

Путин заявил, что РФ и Украину «растаскивают» ради устранения конкуренции

Путин заявил, что РФ и Украину «растаскивают» ради устранения конкуренции

Россию и Украину пытаются рассорить, потому что их сотрудничество невыгодно многим странам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС. Об этом стало известно в пятницу, 21 декабря. 

По словам главы государства, любое объединений усилий двух стран приведет к созданию глобального конкурента в Европе и во всем мире. 

«Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал российский лидер. 

Он также подчеркнул, что люди, «добравшиеся до власти» на Украине, преследовали личные интересы. Путин добавил, что они хотели скорее сохранить награбленное, чем заработать еще больше денег за счет украинского народа. 

«Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», — добавил он.

Ранее Путин выразил уверенность, что отношения Москвы и Киева в будущем полностью нормализуются. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

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