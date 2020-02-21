Конституционная реформа дошла до Арктики

После распада СССР коммунистическая идеология канула в Лету, но Россия не получила новый идейный фундамент. Такими словами исполнительный директор ассоциации «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко на полях четвертого международного Арктического саммита прокомментировал «Политике Сегодня» вопрос о поправках в Конституцию.

«Нужно прописать в Конституции для чего государство существует, каким образом природные ресурсы, которые являются богатством всей страны, их добыча и реализация, каким образом они должны напрямую сказываться на населении», — поделился Вадим Зазимко.

Помимо права народа распоряжаться природными богатствами в основном законе необходимо отразить патриотическую направленность, что государство для народа, а народ для государства.

Если не прописать перечисленное в Конституции, тогда не вырабатывается политика как это сделать, продолжил Вадим Зазимко. Если нет четкой задачи в основном законе страны, вот этой главной идеологической составляющей, тогда нечем заверяться.

Профессор геофизики МГУ Юрий Ампилов после выступления на пленарной сессии по развитию российской Арктики связал конституционную реформу с намерением президента обеспечить стране стабильность.

«Как сделать так, чтобы, когда Путин нас покинет, никакой проходимец не пришел. Ему связать руки на будущее. Вот это главная мотивация нынешних изменений», — убежден Ампилов.

Спикер сессии по энергетическим трендам в российской Арктике и генеральный директор компании «Арктические Морские технологии» Виктор Чугунов, который является соавтором книги «Мировое судостроение. Современное состояние и перспективы развития», посоветовал прочитать поправки к Конституции перед общероссийским голосованием.

«Вы читали поправки, которые предлагают? Как мы будем голосовать, если их так много, что мы даже не можем уследить? А голосовать придется. Сначала нужно эти поправки хотя бы прочитать», — ответил Виктор Чугунов.

Директор Института исследований и экономики Внешэкономбанка Юлия Зворыкина перед выступлением на сессии об экологической и промышленной безопасности добавила, что у ВЭБ есть предложения, которые расходятся со всеми законами. По ее мнению, нужно менять либо законы, либо положения.