Новый вид чувствительных к климату улиток назвали в честь Греты Тунберг

Новый вид улиток Craspedotropis gretathunbergae, обнаруженный учеными в Брунее, назван в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом в пятницу, 21 февраля, передает Biodiversity Data Journal.

Брунейские, нидерландские, малайзийские, итальянские и французские ученые выявили новый вид улиток из семейства циклофорид. По их словам, улитки очень чувствительны к засухам и предельным значениям температур, а также вырождению лесов.

Вероятно, этому виду будет тяжело переживать изменения климата. По этой причине его решили назвать в честь Тунберг, признав тем самым, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали.

«Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», — цитирует издание EurekAlert Джонатана Лима, который первый обнаружил представителей нового вида.

Напомним, в декабре прошлого года Грета Тунберг стала «Человек года-2019» по версии журнала Time. По словам главного редактора издания, девочка стала самой молодой личностью, которая получила это звание за 92-летнюю историю издания.