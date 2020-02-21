Кабмин отменил советскую норму о молоке «за вредность»

Кабмин отменил постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда. «Парламентская газета» выяснила, сохранятся ли «молочные пайки» на современных предприятиях.

По данным газеты, с отменой постановления Совмина СССР «молочная традиция» на производствах сохранится. Эта норма фактически в неизменном виде перекочевала в современный Трудовой кодекс и подзаконные акты. Отмечается, что рабочим с их согласия вместо молока могут выдать творог или сыр.

Кроме этого, сохранился и «повидловый паек», который предназначен для людей, контактирующих на производстве с неорганическими соединениями цветных металлов. Им дополнительно выдают по два грамма пектина в день в виде желе, мармелада, консервов или соков.

Тем, чья работа связана с производством антибиотиков, бесплатно выдают кисломолочные продукты с пробиотиками, пишет газета. Однако сейчас все трудящиеся при желании могут получать свою молочную норму деньгами, и это единственное изменение, которое коснулось современных россиян.