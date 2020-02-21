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9:44   21 Февраля 2020
Россия

Кабмин отменил советскую норму о молоке «за вредность»

Кабмин отменил советскую норму о молоке «за вредность»

Кабмин отменил постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда. «Парламентская газета» выяснила, сохранятся ли «молочные пайки» на современных предприятиях. 

По данным газеты, с отменой постановления Совмина СССР «молочная традиция» на производствах сохранится. Эта норма фактически в неизменном виде перекочевала в современный Трудовой кодекс и подзаконные акты. Отмечается, что рабочим с их согласия вместо молока могут выдать творог или сыр. 

Кроме этого, сохранился и «повидловый паек», который предназначен для людей, контактирующих на производстве с неорганическими соединениями цветных металлов. Им дополнительно выдают по два грамма пектина в день в виде желе, мармелада, консервов или соков.

Тем, чья работа связана с производством антибиотиков, бесплатно выдают кисломолочные продукты с пробиотиками, пишет газета. Однако сейчас все трудящиеся при желании могут получать свою молочную норму деньгами, и это единственное изменение, которое коснулось современных россиян.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #молоко #парламентская газета

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