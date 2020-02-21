«Технополис Москва» начал производство масок и средств защиты
ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к собственному производству медицинских масок и индивидуальных средств защиты из-за ситуации вокруг коронавируса.
Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.
«В технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты», — написал он.
Как объяснил градоначальник, таким образом создается дополнительный неснижаемый запас.
Напомним, в России пока зафиксировано только два случая заражения коронавирусом.
Ранее в МИД Китая заявили, что надеются на дальнейшую помощь Москвы в борьбе с коронавирусом.