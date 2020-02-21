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9:18   21 Февраля 2020
Россия

«Технополис Москва» начал производство масок и средств защиты

«Технополис Москва» начал производство масок и средств защиты

ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к собственному производству медицинских масок и индивидуальных средств защиты из-за ситуации вокруг коронавируса.

Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в блоге.

«В технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты», — написал он. 

Как объяснил градоначальник, таким образом создается дополнительный неснижаемый запас. 

Напомним, в России пока зафиксировано только два случая заражения коронавирусом. 

Ранее в МИД Китая заявили, что надеются на дальнейшую помощь Москвы в борьбе с коронавирусом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #собянин #общество #коронавирус

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