Власти США нашли коронавирус у 11 американцев с лайнера Diamond Princess

Наличие нового коронавируса подтверждено у одиннадцати пассажиров лайнера Diamond Princess, находящихся в медицинском центре Университета Небраски в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

11 из 13 пассажиров, находящихся в данном медучреждении, оказались заражены. Наличие коронавируса у двух из них не подтвердилось. При этом у большинства зараженных нет каких-либо симптомов болезни, тогда как у некоторых из них есть незначительные симптомы.

Американские власти в понедельник закончили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. Всего с борта корабля в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американских граждан. После прибытия в США, их поместили на двухнедельный карантин.

На Daimond Princess заболевание было выявлено у четырех десятков американцев. Всех их доставили в местные больницы Японии.