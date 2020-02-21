Китайские власти назвали сроки для испытаний вакцины от нового коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в КНР начнутся не позже конца апреля. Об этом сообщил замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин.

По его словам, на данный момент разработка вакцины в Китае ведется вместе с другими странами.

В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ждет результатов по двум тестированиям лекарств от нового типа коронавируса через три недели.

Пекин сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря минувшего года. Специалисты выяснили, что возбудителем является новый тип коронавируса. 11 февраля ВОЗ присвоила ему название COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, число зараженных в КНР превысило 75 тысяч человек. Погибли 2236 человек, выздоровели — 18,2 тысячи человек.