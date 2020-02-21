Третья группа пассажиров лайнера Diamond Princess сошла на берег Японии

Третья группа пассажиров с японского круизного лайнера Diamond Princess начала покидать судно. Трансляцию ведет телеканал TBS.

За предыдущие два дня лайнер покинули около семи сотен пассажиров из тех, у кого в организме не было обнаружено нового коронавируса. Пассажиры, у соседей по каюте с которыми был выявлен вирус, должны оставаться на корабле в течение еще двух недель.

Ожидается, что в пятницу корабль покинут 450 пассажиров. Команда останется на судне. Японское правительство ранее заявило, что вопрос о том, смогут ли члены экипажа покинуть судно, будет решен по согласованию с компанией-владельцем лайнера. При этом после распространения сведений о том, что на лайнере не соблюдается элементарные условия инфекционного карантина, Филиппины заявили о готовности вывести более 530 своих граждан, почти все из которых являются членами команды.

Судно Diamond Princess находится в японском порту Иокогама с 3 февраля. Карантин на 14 дней был официально объявлен пятого февраля из-за того, у одного из пассажиры был выявлен новый коронавирус.