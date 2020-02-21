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6:43   21 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинский депутат предложила способ проведения «выборов» в Крыму

Украинский депутат предложила способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец предложила провести «местные выборы» в Крыму на границе.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев намерен проводить местные выборы на всей территории страны, включая ДНР, ЛНР и российский Крым. Комментируя данные заявления, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проведение подобных «выборов» на полуострове исключено.

Мошенец отметила, что наиболее приемлемым «теоретическим» методом является создание «специальных точек» на границе с Крымом, где можно было бы проголосовать.

Депутат отмечает, что после голосования возникнет вопрос, что делать дальше. Она констатировала, что имплементировать ту местную власть, которая теоретически будет избрана, на практике будет сложно или «даже невозможно».

При этом Мошеенц отметила, что не может представить каких-либо реальных способов проведения украинских «выборов» в Крыму.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым

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