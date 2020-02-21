Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 156

Южная Корея зарегистрировала 52 новых случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

День назад ведомство сообщало о 104 зараженных и одном погибшем пациенте.

По последним данным, выписаны уже 16 человек. На лечении находятся 139, еще 2 707 человек проходят проверку.

Отмечается, что 38 новых случаев были зафиксированы в городе Тэгу, еще 14 зараженных выявлены в различных районах по всей стране. 39 человек от общего чилса новых пациентов подхватили вирус от 31-го зараженного, поскольку вместе ходили в одну Церковь Иисуса религиозного движения «Синчхончжи». Еще один человек заразился в больнице. Пути заражения оставшихся 12 пациентов пока не установлены.

Сейчас власти города Тэгу проверяют состояние здоровья всех, кто мог быть с вместе с 31-ым зараженным в церкви. По данным СМИ, число прихожан может исчисляться тысячами. Всего культ «Синчхончжи» насчитывает около 120 тысяч членов.