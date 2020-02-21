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Количество погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

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5:35   21 Февраля 2020
Весь мир

Количество погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Количество погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковой части Китая превысило 75,4 тысячи. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Согласно данным ведомства, полученным от 31 провинции, медики подтвердили 75 465 случаев заражения новым типом коронавируса. На данный момент в больницах на лечении находятся 54 965 человек, из которых 11 633 находятся в тяжелом состоянии.

Количество жертв за сутки возросло до 2236. Из больниц выписаны 18 264 человека.

За минувший день по всей стране выявлены 889 новых случаев заражения. Выписаны из больниц 2109 человек, скончались 118 (115 - в провинции Хубэй).

Власти КНР 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане, расположенном в центральной провинции Хубэй. ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название — COVID-2019.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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