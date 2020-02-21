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 Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

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Количество погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

 Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
5:24   21 Февраля 2020
Весь мир

Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на коалицию арабских стран.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что продолжающиеся обстрелы являются «варварскими атаками».

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи, снятые в Янбу, расположенном на западе Саудовской Аравии. Город является крупнейшим нефтеналивным портом.

В сентябре минувшего года хуситы взяли на себя ответственность за ракету атаку на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Тогда Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем в два раза.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #йемен

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