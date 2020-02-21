Йеменские повстанцы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на коалицию арабских стран.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что продолжающиеся обстрелы являются «варварскими атаками».

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи, снятые в Янбу, расположенном на западе Саудовской Аравии. Город является крупнейшим нефтеналивным портом.

Les Houthis ont abattu un avion de combat Tornado IDS de l'armée de l'air saoudienne au Yémen. pic.twitter.com/bp5IS7Aj9e — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) February 15, 2020

В сентябре минувшего года хуситы взяли на себя ответственность за ракету атаку на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Тогда Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем в два раза.