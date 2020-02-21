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Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного
Количество погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

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4:43   21 Февраля 2020
Весь мир

Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия не стремится к гонке вооружений

Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия не стремится к гонке вооружений

Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат выступил на торжественном приеме в российском посольстве в Вашингтоне по случаю Дня защитника Отечества.

Антонов отметил, что для Москвы совершенствование Вооруженных сил РФ остается нашим безусловным приоритетом, поскольку она является надежным щитом длля страны и важной составляющей международной безопасности.

По его словам, Россия стремится иметь достаточный оборонный потенциал, чтобы удерживать любого потенциального противника от агрессии.

Также Антонов заявил, что ни одна страна в мире не сможет создать свой «остров безопасности». Посол отметил, что вопросы предотвращения войн должны решить члены Совета безопасности ООН.

«Россия делала и продолжает делать все, чтобы развивать конструктивное международное сотрудничество», — подчеркнул посол РФ.

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Автор: Олег Королев

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