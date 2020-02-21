Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Сечин в среду поучаствовали в памятном мероприятии по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, членами команды которого они были в 1990-е. Ранее глава «Роснефти» провел переговоры по нефти с Лукашенко.

На вопрос РИА «Новости» о том, доложил ли Сечин об их итогах встречи, Песков ответил утвердительно.

«Роснефть» является главным поставщиком нефти в Белоруссию. За прошедший год она поставила белорусской стороне 8,8 миллиона тонн нефти, что обеспечило около 50 процентов импорта в страну. Компания также является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: она владеет пятью нефтебазами в стране, 36 АЗС, а также долей в Мозырском НПЗ.