Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

Мексиканские правоохранители во время спецоперации в штате Мичоакан обнаружили тайное захоронение с останками и частями 24 тел.

Генеральный прокурор Мичоакана сообщил, что приблизительная дата смерти жертв — от четырех до шести месяцев назад. Возможными причинами смерти являются травмы шеи колюще-режущими предметами, в ряде случаев — обезглавливание.

Уточняется, что возраст жертв варьируется от 20 до 40 лет. Среди убитых — пять женщин.

Прокуратура отмечает, что обладает необходимой доказательной базой для привлечения к ответственности виновных в данных убийствах.

Согласно даннм статистики мексиканского правительства, с 2006 года по 2019 год были найдены более трех тысяч тайных захоронений и более четырех тысяч человеческих тел. Без вести пропавшими числятся более 60 тысяч человек.

В начале февраля власти Мексики сообщили об обнаружении тайного захоронения с останками 11 человек в штате Мичоакан.