Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

 Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров
Сотни нацгвардейцев охраняют эвакуированных из Китая украинцев

Сотни нацгвардейцев охраняют эвакуированных из Китая украинцев

 Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного

Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного
Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

 Снаряд попал в газовое хранилище NOC в Ливии

Снаряд попал в газовое хранилище NOC в Ливии
Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

Сечин доложил Путину об итогах встречи с Лукашенко

 Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров
Сотни нацгвардейцев охраняют эвакуированных из Китая украинцев

Сотни нацгвардейцев охраняют эвакуированных из Китая украинцев

 Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного

Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного
Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

 Снаряд попал в газовое хранилище NOC в Ливии

Снаряд попал в газовое хранилище NOC в Ливии
3:52   21 Февраля 2020
Весь мир

Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

Тайное захоронение с частями 24 тел найдено в центральной части Мексики

Мексиканские правоохранители во время спецоперации в штате Мичоакан обнаружили тайное захоронение с останками и частями 24 тел.

Генеральный прокурор Мичоакана сообщил, что приблизительная дата смерти жертв — от четырех до шести месяцев назад. Возможными причинами смерти являются травмы шеи колюще-режущими предметами, в ряде случаев — обезглавливание.

Уточняется, что возраст жертв варьируется от 20 до 40 лет. Среди убитых — пять женщин.

Прокуратура отмечает, что обладает необходимой доказательной базой для привлечения к ответственности виновных в данных убийствах.

Согласно даннм статистики мексиканского правительства, с 2006 года по 2019 год были найдены более трех тысяч тайных захоронений и более четырех тысяч человеческих тел. Без вести пропавшими числятся более 60 тысяч человек.

В начале февраля власти Мексики сообщили об обнаружении тайного захоронения с останками 11 человек в штате Мичоакан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мексика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...