Снаряд попал в газовое хранилище NOC в Ливии

Ракетный снаряд попал в склад Ливийской национальной корпорации (NOC) на юге Триполи. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что в результате удара получил повреждения и загорелся резервуар со сжиженным газом на складе компании Brega Oil Marketing. По счастливой случайности, хранилище было почти пустым, атака не привела к человеческим жертвам.

Председатель совета директоров NOC Мустафа Саналла назвал обстрел преступлением против ливийского народа. Он отметил, что ливийцы становятся свидетелями того, что объекты нефтегазового сектора разрушаются ежедневно.

«Это новое преступление против ливийского народа, который все еще страдает, в то время как иностранные державы пытаются реализовать свои планы в нашей стране», — подчеркнул Саналла.

Накануне официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что с целью сорвать действующий в Ливии режим прекращения огня.