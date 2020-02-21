Сотни нацгвардейцев охраняют эвакуированных из Китая украинцев

Все эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса украинцы и иностранцы взяты под охрану военнослужащих Нацгвардии Украины. Об этом сообщил украинский премьер Алексей Гончарук.

По его словам, безопасность на территории санатория в Новых Санжарах обеспечивают три сотни нацгвардейцев, еще сто находятся в резерве. Полиция также усилила патрулирование в регионе.

Гончарук отметил, что все прибывшие люди прошли проверку. Никто из эвакуированных не имеет признаков острых респираторных заболеваний.

Министр заявил, что лично пообщался с эвакуированными и убедился, что у них есть все необходимое. Он также заверил, что правительство контролирует ситуацию.

Эвакуация украинских граждан и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась привело к столкновениям жителей Полтавской области и силовиков. Люди протестовали против размещения прибывших в их поселке. Местные жители встретили эвакуированных криками, а также забросали камнями автобусы.

Украинская полиция сообщает, что в результате столкновений в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский. По факту инцидента проводится расследование.