Захарова прокомментировала протесты украинцев в Полтавской области

Ситуация в украинском поселке Новые Санжары в Полтавской области, где проходят протесты против размещения в санатории эвакуированных из КНР, является примером обесчеловечивания гражданского общества. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса закончилась столкновениями силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей на карантин в поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, забросали их камнями. Минздрав Украины накануне сообщил, что врачи не нашли симптомов ОРЗ у прибывших украинцев и иностранцев.

Захарова на своей странице в Facebook задалась вопросом, стоит ли «радетелям украинской демократии» ставить Украину как образец прогрессивных реформ. Она отметила, что происходящее на Украине является «чудовищным обесчеловечиванием» гражданского общества и дезорганизация управления.

Представитель МИД РФ также отметила символичность того, что протесты в Полтавской области происходят в дни шестилетней годовщины государственного переворота на Майдане.

«Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», — заявила Захарова.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что власти страны эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. В МВД Украины заявили, что жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения людей в их поселке городского типа. Власти попытались разблокировать трассу, что привело к стычке.