Украинские депутаты не поверили главе генштаба ВСУ, обвинившему ЛНР в смерти военного

Верховная рада Украины сомневается в достоверности данных, озвученных главой Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком по поводу ситуации в районе населенного пункта Голубовское в Донбассе. Об этом сообщает ИА «Народные новости».

Хомчак заявил, что Луганская народная республика якобы виновата в обострении ситуации на линии разграничения, которое привело к гибели одного и ранению четырех украинских военных.

Ранее представители Народной милиции ЛНР на брифинге опровергли сообщения о «наступлении» на киевские позиции, о которых 18 февраля заявляла украинская сторона. По информации ополченцев, бойцы 72 бригады ВСУ спровоцировали инцидент в Голубовском.

Отмечается, что в ходе атаки ВСУ возле позиций ополченцев было захвачено тело украинского солдата вместе с шестью автоматами и пулеметами, принадлежащими бойцам 72 бригады Ополченцы также продемонстрировали украинский беспилотник.

На заседании Верховной рады Хомчака отчитали, назначив повторный доклад перед нардепами на пятницу. Местные СМИ отмечают, что в четверг глава генштаба экстренно направился на место дислокации 72 бригады ВСУ.