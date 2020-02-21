МИД РФ назвал очевидным вбросом обвинения Грузии в кибератаках

Свидетельств причастности России к к вредоносной деятельности в киберпространстве Грузии нет и быть не может, заявил МИД РФ в ответ на обвинения Тбилиси.

Ранее представитель грузинского МИД Владимир Константиниди обвинил власти РФ в причастности к кибератакам в 2019 году на сайты государственных учреждений, а также различных коммерческих и медийных организаций. Доказательств причастности Москвы к этому он не привел.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что очевидна политическая мотивированность и бездоказательность явно срежиссированного информационного вброса о кибератаках. Подчеркивается, что каких-либо свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может.

В МИД РФ отметили синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном и Тбилиси. Ведомство сожалеет, что в Тбилиси не хотят отказываться от линии на демонизацию Москвы, а также извлекать уроки из прошлогоднего кризиса в отношениях.

Подчеркивается, что Москва по прежнему убеждена, что преодоление разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает интересам российского и грузинского народов.