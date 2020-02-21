Три человека погибли при крушении самолета на юге США

Три человека погибли при крушении самолета в американском штате Техас. Об этом сообщает портал Abilene Reporter News.

Представитель департамента общественной безопасности штата Фред Биддл сообщил, что инцидент произошел в округе Колмен. Пилот легкомоторного самолета попытался вернуться в аэропорт Абилина после того, как сообщил о проблемах с оборудованием на воздушном судне.

Самолет пропал с радаров около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга). Около 10.00 (19.00 мск) его нашли к западу от озера Колман.

Все трое человек, находившихся на воздушном судне, погибли. Их личности пока не раскрываются.