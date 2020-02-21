Три человека погибли при крушении самолета на юге США
Три человека погибли при крушении самолета в американском штате Техас. Об этом сообщает портал Abilene Reporter News.
Представитель департамента общественной безопасности штата Фред Биддл сообщил, что инцидент произошел в округе Колмен. Пилот легкомоторного самолета попытался вернуться в аэропорт Абилина после того, как сообщил о проблемах с оборудованием на воздушном судне.
Самолет пропал с радаров около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга). Около 10.00 (19.00 мск) его нашли к западу от озера Колман.
Все трое человек, находившихся на воздушном судне, погибли. Их личности пока не раскрываются.
????BREAKING NEWS???? Three people confirmed dead in Coleman County plane crash. https://t.co/1f3ugqKSBX Photo ???? of crash site courtesy Cedar Ridge Aviation. pic.twitter.com/TEolZu7xYO— KTXS News (@KTXS_News) February 20, 2020