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1:25   21 Февраля 2020
Медиа

Три человека погибли при крушении самолета на юге США

Три человека погибли при крушении самолета на юге США

Три человека погибли при крушении самолета в американском штате Техас. Об этом сообщает портал Abilene Reporter News.

Представитель департамента общественной безопасности штата Фред Биддл сообщил, что инцидент произошел в округе Колмен. Пилот легкомоторного самолета попытался вернуться в аэропорт Абилина после того, как сообщил о проблемах с оборудованием на воздушном судне.

Самолет пропал с радаров около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга). Около 10.00 (19.00 мск) его нашли к западу от озера Колман.

Все трое человек, находившихся на воздушном судне, погибли. Их личности пока не раскрываются.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #крушение самолета

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