Представитель ЛНА заявил, что целью обстрелов Турции столицы Ливии является срыв перемирия

Турция обстреливает жилые районы на юге Триполи с целью сорвать действующий в Ливии режим прекращения огня. Об этом заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари.

На текущий момент столица Ливии находится под обстрелом турецких военных. Крупнокалиберная артиллерия обстреляла жилые улицы на юге Триполи. Выстрелы велись с позиций так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в районе ас-Сабия.

Мисмари отметил, что таким образом Анкара пытается сорвать перемирие, которое соблюдает ЛНА. По его словам, имеются жертвы среди гражданских лиц. Он выразил от лица ливийских военных соболезнования семьям погибших и раненых.

Также представитель ЛНА отметил, что военнослужащие нанесли точечные удары по артиллерийским орудиям, которые осуществляли обстрел. Мисмари подчеркнул, что долг ливийской армии — это защита своего народа, и военные придерживаются соблюдения перемирия. По его словам, армия и впредь будет отвечать на атаки интервентов и наемников.

«Эта атака – очередное подтверждение тому, что Турция не хочет мира, а лишь пытается захватить нашу страну. Ливийская национальная армия остается на своих позициях: соблюдает перемирие, но и не отступит», — подчеркнул Ахмад Мисмари.

В четверг турецкие наемники произвели несколько артиллерийских ударов по ЛНА. Во вторник ливийских военных атаковали турецкие беспилотники, запущенные с аэропорта «Митига». Воздушная гавань переоборудована фактически в военную базу Анкары.

Турция продолжает поставлять для ПНС вооружение, военную технику и боевиков. Таким образом, Анкара перебрасывает оружие, нарушая эмбарго ООН. В связи с этим ЕС решил создать специальную миссию по контролю за соблюдением ограничений, введенных ООН в 2011 году. Данное решение вызвала резкую негативную реакцию ПНС, из-за чего оно стремится сорвать предстоящие женевские переговоры.