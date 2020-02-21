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0:32   21 Февраля 2020
Весь мир

Минобороны РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Минобороны РФ рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность около границ РФ за неделю проводили 22 летательных аппарата. Об этом сообщает газета российских вооруженных сил «Красная звезда».

В опубликованной инфографике говорится, что за последнюю неделю истребители дежурных сил российских ПВО два раза поднимались в воздух для недопущения нарушения границы.

Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Кроме того, у российских границ за прошедшие семь дней разведку вели восемь летательных аппаратов.

14 февраля сообщалось, что на предыдущей недели разведку вели 33 летательных аппарата  Истребители дежурных сил ПВО также поднимались в воздух два раза.

Ранее сообщалось, что 12 февраля два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США совершили многочасовые полеты возле границы Росии на Черном море. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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Автор: Олег Королев
#границы рф #разведактивность

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