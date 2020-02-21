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Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

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0:35   21 Февраля 2020
Россия

Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

В СМИ Коротков начал работать в 2011 году, не имея профильного образования. Однако ему каким-то образом удалось сразу пристроиться в известное петербургское издание «Фонтанка». В связи с этим трудоустройством пошли слухи, что Коротков располагает серьезными связями, но сам он утверждает, что его образ жизни был самым обычным и ничем не примечательным.

В 2017 году он немного раскрыл завесу тайны и рассказал о своем прошлом, признавшись, что, отслужив в армии, он пришел на работу в правоохранительные органы, где трудился до 2008 года.

Федеральному агентству новостей (ФАН) удалось выяснить, что местом работы Короткова было 40-ое отделение МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и ушел он оттуда не по доброй воле, а в связи с подозрениями во взяточничестве.

Как стало известно журналистам, Коротков в погоне за дополнительным заработком занимался «крышеванием» местных наркоманов, и пойманные с запрещенными веществами граждане всегда знали, кто за определенную сумму поможет им избежать ответственности, и уговорит коллег их отпустить.

«Сервис был такой, что если взяли тебя с наркотой, то всегда можно было связаться с «ментами» из 40-го, которые могли подъехать и за определённую сумму решить проблему. Любой местный наркоман наизусть знал имена тех, к кому следовало обратиться», — рассказал Никита В. – бывший наркоман.

По словам Никиты В., он лично был знаком с Коротковым в тот период его жизни, и знает, что тот «помогал» не только наркоманам, он также «крышевал» и местных грузин, тех кто занимался барсетками или форточников.

Также журналистам удалось пообщаться с бывшим коллегой Короткова из 40-го отделения МВД, который признался, что они действительно в те непростые времена гонялись за дополнительным заработком – брали взятки и были «крышей».

При этом выяснилось, что в отношении самого Дениса Короткова было возбуждено уголовное дело в связи с превышением им полномочий, но ему удалось избежать ответственности. Уже в конце своей службы в полиции Коротков прострелил колени задержанному мужчине, сделав его калекой. В последствии журналист потратил несколько месяцев и влез в огромные долги, чтобы замять это дело.

* - Экс-коллега Короткова из МВД рассказал, как журналист «Новой» крышевал наркодилеров

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Автор: Александр Люблинский
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