Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у восточного побережья Камчатки. Об этом в четверг, 20 февраля, информирует РИА Новости со ссылкой на сейсмостанцию «Петропавловск».

Подземные толчки были зарегистрированы в пятницу утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 66 километров в 144 километрах севернее-восточнее Петропавловска-Камчатского, говорится на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«По сообщениям жителей, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой от трех до пяти баллов», — цитирует агентство слова собеседника.

По данным агенства, во время землетрясения в квартирах на верхних этажах домов раскачивались люстры, звенела посуда, из-за чего некоторые жители столицы Камчатки были вынуждены проснуться раньше обычного.