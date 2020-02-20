Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

 Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

Жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

 Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев
Путин заявил, что для нейтрализации терроризма в САР нужны эффективные меры

Путин заявил, что для нейтрализации терроризма в САР нужны эффективные меры

 Путин, Меркель и Макрон высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии

Путин, Меркель и Макрон высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

 Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

Жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

 Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев

Власти Киева рассказали о будущем эвакуированных из Китая украинцев
Путин заявил, что для нейтрализации терроризма в САР нужны эффективные меры

Путин заявил, что для нейтрализации терроризма в САР нужны эффективные меры

 Путин, Меркель и Макрон высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии

Путин, Меркель и Макрон высказались за полное соблюдение перемирия в Ливии
22:56   20 Февраля 2020
Россия

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у восточного побережья Камчатки. Об этом в четверг, 20 февраля, информирует РИА Новости со ссылкой на сейсмостанцию «Петропавловск». 

Подземные толчки были зарегистрированы в пятницу утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 66 километров в 144 километрах севернее-восточнее Петропавловска-Камчатского, говорится на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«По сообщениям жителей, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой от трех до пяти баллов», — цитирует агентство слова собеседника.

По данным агенства, во время землетрясения в квартирах на верхних этажах домов раскачивались люстры, звенела посуда, из-за чего некоторые жители столицы Камчатки были вынуждены проснуться раньше обычного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #землетрясение #камчатка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...