Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Мужчину, которого затянуло тросом в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, не удалось спасти. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает областное управление СК РФ.

По данным ведомства, трагедия случилась в доме на улице Академика Жука. 54-летний мужчина поднимал столешницу на 12-й этаж. Для удобства он обмотал ее тросом, закрепленным на теле. Однако выйдя из лифта на нужном этаже, он не заметил, что один конец троса остался в лифте и поехал вниз. Тогда потерпевшего стало затягивать в шахту.

«Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на 10-м этаже», — говорится в сообщении.

Люди, которые присутствовали рядом, вызвали бригаду скорой помощи. К несчастью, полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.