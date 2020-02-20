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22:43   20 Февраля 2020
Россия

Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Житель Балаково упал в шахту лифта и погиб

Мужчину, которого затянуло тросом в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, не удалось спасти. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает областное управление СК РФ. 

По данным ведомства, трагедия случилась в доме на улице Академика Жука. 54-летний мужчина поднимал столешницу на 12-й этаж. Для удобства он обмотал ее тросом, закрепленным на теле. Однако выйдя из лифта на нужном этаже, он не заметил, что один конец троса остался в лифте и поехал вниз. Тогда потерпевшего стало затягивать в шахту. 

«Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на 10-м этаже», — говорится в сообщении.

Люди, которые присутствовали рядом, вызвали бригаду скорой помощи. К несчастью, полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лифт #общество

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