Жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

Беспорядки и столкновения с полицией устроили жители поселка Новые Санжары Полтавской области, пытаясь не пропустить автобус с эвакуированными из Китая украинцами, к расположенному в данном регионе санаторию на карантин.

Как сообщает в четверг вечером агентство УНИАН, местные жители забросали автобусы камнями, а затем начали устраивать драки с полицейскими, которые пытались им помешать.

В конце концов полицейским удалось оттеснить протестующих, людей, бросавших в автобусы камни, задержали. Водителям удалось проехать на территорию санатория, где украинцам, вывезенным из китайского города Ухань, предстоит провести две недели в режиме карантина.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранных граждан были эвакуированы самолетом из Китая, где с декабря 2019 года продолжается вспышка коронавируса нового типа, от которого скончались уже более 1200 человек.