Китай призвал бороться с теориями заговора относительно коронавируса

Международному сообществу следует бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг нее. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в четверг, 20 февраля, информирует РИА Новости.

Члены Всемирной организации здоровья несколько раз заявляли, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был создан лаборотнорно или стал результатом создания биологического оружия, отмечает Шуан.

«Мы надеемся на то, что международное сообщество вместе с борьбой с COVID будет бороться и с конспирологическими теориями и другими политическими вирусами», — подчеркнул Шуан.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек.