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21:47   20 Февраля 2020
Россия

Минпромторг предложил повысить налог для старых автомобилей

Минпромторг предложил повысить налог для старых автомобилей

Минпромторг РФ предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже с 2021 года. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Морозов, выступая на совещании в Энгельске, которое было посвящено обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России, пообещал, что Минтранс представит соответствующее предложение в ближайшем будущем. 

«Мы тогда в ближайшее время [представим — ред.] в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на евро-3 и ниже», — сказал он.

Во время совещания к Морозову обратился глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и предложил ввести запрет на коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. 

Ранее сообщалось, что автомобиль Kia Rio возглавил список самых угоняемых машин в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минтранс #общество

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