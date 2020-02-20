Минпромторг предложил повысить налог для старых автомобилей

Минпромторг РФ предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже с 2021 года. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Морозов, выступая на совещании в Энгельске, которое было посвящено обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России, пообещал, что Минтранс представит соответствующее предложение в ближайшем будущем.

«Мы тогда в ближайшее время [представим — ред.] в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на евро-3 и ниже», — сказал он.

Во время совещания к Морозову обратился глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и предложил ввести запрет на коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом.

Ранее сообщалось, что автомобиль Kia Rio возглавил список самых угоняемых машин в России.