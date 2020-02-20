США поддерживают Эрдогана в претензиях на сирийский Идлиб

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пытается оживить некогда великую империю, оккупируя чужие земли, а Вашингтону на руку такое поведение. Об этом заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению эксперта, Эрдоган исполняет завет Османской империи, поэтому всеми силами пытается удержаться на севере Сирии. Сейчас это происходит из-за контрпропаганды со стороны России и контрответа по поводу деятельности «Белых касок», отметил собеседник агенства.

«Также мы видим, что, в принципе американцы благоволят тому, чтобы и Турция и Израиль активнее включились в сирийскую кампанию и могли бы включить ту или иную ее часть в свой состав», — заметил Бредихин.

Турецкий лидер действует на севере САР исключительно в рамках собственных амбиций, а никак не в миротворческих целях, считает эксперт. Эрдоган защищает только личные интересы, при этом свобода сирийского народа его не интересует вовсе, резюмировал Бредихин.