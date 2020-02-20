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20:59   20 Февраля 2020
Россия

Суд в Крыму арестовал подростков, готовивших теракт в Керчи

Суд в Крыму арестовал подростков, готовивших теракт в Керчи

Двое подростков арестованы до 18 апреля по решению Киевского районного суда Симферополя. Они обвиняются в подготовке теракта в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону. 

«Решением суда обвиняемые арестованы на 1 месяц и 30 дней — до 18 апреля 2020 года», — сообщила журналистам представитель ведомства.

Известно, что заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката одного из обвиняемых, в зале суда также присутствовали родители подростков.

Молодым людям предъявили обвинение в подготовке терактов группой лиц по предварительному сговору. Мероприятия в рамках расследования уголовного дела проводятся в трех регионах России, в которых проживают люди, пытавшиеся вовлечь подростков в противоправные действия, подчеркнули в ведомстве.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уголовное дело #теракт #общество

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